·Общество

В Омской области закрылись первые паромные переправы

Переправы останавливают работу из-за похолодания.

Сегодня, 5 ноября, в Знаменском районе Омской области официально завершается паромная навигация, сообщили в местной администрации. 

С завтрашнего дня паромы на Знаменской и Усть-Шишевской переправах перестанут ходить – решение связано с похолоданием. После формирования прочного льда на реках будут открыты ледовые переправы.

С весны в регионе работало девять паромных переправ через Иртыш, расположенных в Черлакском, Знаменском (п. Усть-Шиш, с. Знаменское), Большереченском (р.п. Большеречье), Усть-Ишимском, Тарском (с. Пологрудово) и Тевризском (с. Бородинка, п. Белый Яр, р.п. Тевриз) районах.

Алексей Новиков