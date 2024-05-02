Омск-Информ
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·Общество

Рост уровня воды в реке вызван природоохранным сбросом на Верхне-Казахстанских водохранилищах.

В Омской области продолжается подъем уровня воды в Иртыше и его притоках. Как сообщила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, по югу региона рост уровня воды в реке продлится до 15-20 мая.

– На участке р.п. Татарка – город Тара продолжается рост уровня воды, которая прибывает после природоохранного сброса на  Верхне-Казахстанских водохранилищах, – пояснила Криворучко.  

На севере области Иртыш уже очистился ото льда, вода в реке прибывает со скоростью 2-22 см в сутки. То же самое происходит на притоках Иртыша – реках Омь, Тара, Туй и Ишим. В ближайшие дни рост уровня воды продолжится.

·Общество

Рост уровня воды в реке вызван природоохранным сбросом на Верхне-Казахстанских водохранилищах.

В Омской области продолжается подъем уровня воды в Иртыше и его притоках. Как сообщила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, по югу региона рост уровня воды в реке продлится до 15-20 мая.

– На участке р.п. Татарка – город Тара продолжается рост уровня воды, которая прибывает после природоохранного сброса на  Верхне-Казахстанских водохранилищах, – пояснила Криворучко.  

На севере области Иртыш уже очистился ото льда, вода в реке прибывает со скоростью 2-22 см в сутки. То же самое происходит на притоках Иртыша – реках Омь, Тара, Туй и Ишим. В ближайшие дни рост уровня воды продолжится.