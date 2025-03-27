Омск-Информ
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·Авто

«Никольская» прекращает работу, сезон зимних дорог завершен.

Сегодня, 27 марта, в Омской области перестала работать последняя ледовая переправа. В Усть-Ишимском районе была закрыта последняя ледовая дорога через реку Иртыш – «Никольская», соединяющая села Усть-Ишим и Никольск.

На подъездах к переправе установлены предупреждающие знаки и таблички, запрещающие движение, а подъезды к льду засыпаны снегом. Остальные 8 ледовых переправ на территории региона были закрыты ранее.

·Авто

«Никольская» прекращает работу, сезон зимних дорог завершен.

Сегодня, 27 марта, в Омской области перестала работать последняя ледовая переправа. В Усть-Ишимском районе была закрыта последняя ледовая дорога через реку Иртыш – «Никольская», соединяющая села Усть-Ишим и Никольск.

На подъездах к переправе установлены предупреждающие знаки и таблички, запрещающие движение, а подъезды к льду засыпаны снегом. Остальные 8 ледовых переправ на территории региона были закрыты ранее.