Сейчас остаются открытыми только четыре переправы.

Днем ранее, 21 марта, в Усть-Ишимском районе Омской области закрыли ледовую переправу «Аксеновскую» через реку Иртыш, связывающую поселок Аксеново с селом Ярково. На переправе установили знаки, запрещающие проезд, а подъезды к ледовым дорогам засыпали снегом.

Сейчас продолжают работу только четыре переправы:

«Изюкская» (Тевризский муниципальный район (МР), ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз – д. Александровка) «Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим – с. Никольск) «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз – п. Белый Яр) «Бородинская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз – п. Бородинка)

Напомним, что 20 марта закрыли две ледовые переправы – «Усть-Шишовскую» и «Знаменскую».