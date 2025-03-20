Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Из девяти открытых на зиму ледовых трасс через реки, остается только пять рабочих.  

Сегодня, 20 марта, закрыты две ледовые переправы - Усть-Шишовская и Знаменская. Соответствующие знаки уже установлены, как сообщают в пресс-службе МЧС России по Омской области, к тому же закрыты шлагбаумы.

Сейчас продолжают работу только пять переправ:

  1. «Аксеновская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет п. Аксеново – с. Ярково);
  2. «Изюкская» (Тевризский муниципальный район (МР), ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – д. Александровка);
  3. «Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим – с. Никольск);
  4. «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Белый Яр);
  5. «Бородинская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Бородинка).
·Общество

Из девяти открытых на зиму ледовых трасс через реки, остается только пять рабочих.  

Сегодня, 20 марта, закрыты две ледовые переправы - Усть-Шишовская и Знаменская. Соответствующие знаки уже установлены, как сообщают в пресс-службе МЧС России по Омской области, к тому же закрыты шлагбаумы.

Сейчас продолжают работу только пять переправ:

  1. «Аксеновская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет п. Аксеново – с. Ярково);
  2. «Изюкская» (Тевризский муниципальный район (МР), ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – д. Александровка);
  3. «Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим – с. Никольск);
  4. «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Белый Яр);
  5. «Бородинская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р.п. Тевриз – п. Бородинка).