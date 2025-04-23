По данным источников «Омск-информа», предложение возглавить статусное учреждение поступило лично от губернатора.

Появились свежие детали назначения главным врачом Госпиталя ветеранов войн экс-министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. «Омск-информ» анонсировал этот камбэк еще в феврале нынешнего года. В понедельник, 21 апреля, в региональном минздраве объявили о назначении Мураховского. Главврача уже представили коллективу.

Источник редакции, знакомый с ситуацией, рассказал, что предложение возглавить статусное медицинское учреждение экс-министру поступило лично от губернатора.

– По моей информации, Виталий Хоценко лично предложил Александру Мураховскому эту должность. У главы региона сложилось впечатление об экс-министре как об эффективном руководителе, – отметил собеседник «Омск-информа».

Инсайдер считает, что в пользу кандидатуры Мураховского сработал богатый управленческий опыт.

– Он возглавлял крупные медицинские учреждения: БСМП-1 и БСМП-2, работал министром здравоохранения, – отметил источник. – То есть опыт работы чиновником у Мураховского за плечами солидный, систему здравоохранения знает досконально. Так что логично назначить Мураховского главврачом. Как будет работать, не могу сказать, но базовые навыки и опыт у него есть.

Александр Мураховский всю жизнь проработал в сфере здравоохранения. Начинал с должности врача-эндоскописта в диагностическом центре. С 2010 по 2018 год работал главным врачом БСМП-2, а с 2018 по 2020 год – руководителем БМСП-1. Министром здравоохранения трудился с ноября 2020-го по ноябрь 2023 года.

На федеральном уровне Мураховский прославился дважды. Утром 20 августа 2020 года в БСМП-1 поступил известный российский оппозиционер, летевший на самолете из Томска в Москву. Главврач Мураховский активно давал комментарии о состоянии здоровья пациента, настаивая на том, что причиной его плохого самочувствия стало нарушение обмена веществ. Сам пациент, которого позже перевезли для лечения в Германию, заявлял, что его отравили ядом.

Второй раз звездный час пробил для Мураховского 9 мая 2021 года. На тот момент министр здравоохранения бесследно исчез во время охоты в Большеуковском районе. Его безуспешно искали четыре дня спасатели и волонтеры. На исходе четвертых суток Мураховский нашелся самостоятельно, живой и невредимый.

Опыт выживания в непростых ситуациях и находчивость наверняка помогут новому главному врачу в руководстве стратегически важным медицинским учреждением. Для Госпиталя ветеранов войн сейчас ремонтируется пятиэтажное здание бывшего роддома № 5 на улице Рождественского. Подрядчик, компания «Русстрой», завершит работы к декабрю 2025 года. На переоборудование учреждения региональные власти выделили 500 млн рублей, еще 385 миллионов пришло из федерального бюджета.