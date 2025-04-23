Устранено было около 70 таких локаций.

Исполняющая обязанности омского межрайонного прокурора Евгения Золотарева назвала количество несанкционированных свалок. Всего в регионе выявлено более 600 скоплений мусора. Удалось ликвидировать 70 таких локаций. Часто уборка таких свалок ложится на плечи землевладельцев, однако все чаще мусор оказывается брошенным на неопределенных участках, не зарегистрированных за конкретными собственниками.

– Если на земле, которая никому не принадлежит, образовывается несанкционированная свалка, то, по мнению судебной практики, у органа местного самоуправления не возникает обязанности за свой счет ликвидировать свалку, – цитируют Золотареву«Вести-ЖКХ».

Одной из значительных проблем является дефицит финансирования на очистку несанкционированных свалок. В 2025 году на ликвидацию таких объектов по всей Омской области заложено всего 160 миллионов рублей. Учитывая, что удаление одной свалки в среднем обходится более чем в миллион рублей, в текущем году получится очистить лишь около 10 % имеющихся загрязнений.

Ранее мы сообщали, что жители улицы 5-я Северная не могут справиться с женщиной, которая превратила в свалку не только свой дом, но и прилегающую к участку территорию и улицу.