На контакт женщина не идет.

Жители улицы 5-я Северная не могут найти управу на соседку, страдающую психическим заболеванием. Женщина развела на своем участке стихийную свалку, которая начала выходить за пределы ее двора.

Мешки с отходами лежат на прилегающей ко двору территории и на проезжей части, из-за чего соседи не могут подъехать к своим участкам. Однако проблема не только в доступе к своим домам. Мусор разносится ветром по улице и другим участкам, сопровождаясь вонью, по частному сектору бродят полчища тараканов и крыс .

Время от времени женщина поджигает траву возле своего дома, от чего соседи приходят в настоящий ужас: если загорится мусор, огонь перекинется на соседские постройки.

— Не раз она уже поджигала траву свою, все соседи в ужасе, боятся, что огонь перекинется на этот мусор и потом на соседние дома, - жалуются местные жители.

Соседи рассказывают, что подъезд к территории бабушки принадлежит администрации города, к которой они неоднократно обращались. Однако ни мэрия, ни огласка в СМИ решить проблему не помогли.

Сегодня, 22 апреля, женщина оставила на дороге общего пользования целый «КамАЗ» отходов.