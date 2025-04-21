Месяц назад Белаз бросил вызов легендарному Шторму, и организаторы решили дать ему шанс.

Стал известен новый соперник легенды смешанных единоборств из Омска Александра Шлеменко. 31 мая в рамках турнира RCC 22 в Екатеринбурге «Шторм» сразится с белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу Белаз.Поединок пройдет на новой «УГМК-Арене», вмещающей 12 тыс. зрителей.

На счету 40-летнего Шлеменко 66 побед, 15 поражений, одна ничья и один несостоявшийся бой в ММА. В активе 26-летнего Ковалева 8 побед при одном поражении.

Белорус дебютировал в RCC в 2024 году, нокаутировав бразильца Кристиано Фролича. После дважды победил звезду лиги Валерия Мясникова.

Месяц назад, 21 марта, Ковалев вызвал на бой Шлеменко, который изначально должен был сразиться против Армена Петросяна. RCC пошла навстречу амбициозному белорусу.