Омск-Информ
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·Общество

Работы продлятся с 22 по 24 апреля.
В Омске скорректировали время акарицидной обработки в парках. В «Советском» и саду «Сибирь» работы начнутся завтра с 9:00. В парке имени 30-летия ВЛКСМ и саду Кирова – 23 апреля с 9:00.
– Аттракционы в эти дни работать не будут! – отметили в администрации городских парков.
Ранее сообщалось, что обработка начнется с 06:00. Отметим, что обработки планируются до 24 апреля.
·Общество

Работы продлятся с 22 по 24 апреля.
В Омске скорректировали время акарицидной обработки в парках. В «Советском» и саду «Сибирь» работы начнутся завтра с 9:00. В парке имени 30-летия ВЛКСМ и саду Кирова – 23 апреля с 9:00.
– Аттракционы в эти дни работать не будут! – отметили в администрации городских парков.
Ранее сообщалось, что обработка начнется с 06:00. Отметим, что обработки планируются до 24 апреля.