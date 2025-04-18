В зеленых зонах будет проводиться акарицидная обработка.

С 22 по 24 апреля омские парки будут обрабатывать от клещей, посещение зеленых зон в эти даты будет ограничено. График обработки парков опубликовал телеграм-канал «Городские парки Омск»:

Парк «Советский» (ул. Андрианова, 3), 22 апреля 2025 г. (вторник), утро (с 6:00 до 10:00).

Сад «Сибирь» (ул. 4-я Челюскинцев, 2а), 22 апреля 2025 г. (вторник), вечер (с 21:00 до 23:00).

Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (ул. Масленникова, 136), 23 апреля 2025 г. (среда), утро (с 6:00 до 10:00).

Сад им. С. М. Кирова (ул. Димитрова, 16), 24 апреля 2025 г. (четверг), утро (с 08:00 до 10:00).

В графике акарицидной обработки парка им. 30-летия ВЛКСМ возможны изменения в зависимости от погодных условий. Ранее сообщалось, что акарицидную обработку провели в парке 300-летия Омска.

За текущий год клещи успели покусать уже около 150 омичей, более половины из них дети.