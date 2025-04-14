Кровососущие насекомые активизировались.

С наступлением тепла просыпаются кровососущие насекомые. По данным Роспотребнадзора по Омской области, на 10 апреля 2025 года в Омской области за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 148 омичей, 82 из которых – дети.

Эти показатели не превышают средние значения за несколько лет. Также сообщается, что инфекционных заболеваний, которые переносят насекомые, обнаружено не было.

В целях профилактики заболеваний в текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 3 тысяч гектаров. Однако это не может полностью исключить риск укусов и передачи инфекций. Для лучшего эффекта следует надеть светлую, однотонную и закрытую одежду. Также стоит отдать предпочтение обуви с высоким голенищем.

Ранее сообщалось, в какие больницы нужно идти, если укусил клещ.