Омск-Информ
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·Общество

На обработку парков мэрия выделила 1,8 млн рублей.

В конце апреля омские парки планируют обработать от клещей. Работы пройдут в таких зонах отдыха, как парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, Советский парк и Сад «Сибирь», сообщается в паблике «Городские парки Омск». Изначально обработку планировали провести с 20 по 21 апреля, однако сроки могут изменяться в зависимости от погодных условий.

На проведение работ мэрия выделила 1,8 млн  рублей. Средства пойдут на акарицидную обработку 115 городских территорий общей площадью 3 515 317,6 кв. м. Весь процесс будет выполнен в два этапа.

·Общество

На обработку парков мэрия выделила 1,8 млн рублей.

В конце апреля омские парки планируют обработать от клещей. Работы пройдут в таких зонах отдыха, как парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, Советский парк и Сад «Сибирь», сообщается в паблике «Городские парки Омск». Изначально обработку планировали провести с 20 по 21 апреля, однако сроки могут изменяться в зависимости от погодных условий.

На проведение работ мэрия выделила 1,8 млн  рублей. Средства пойдут на акарицидную обработку 115 городских территорий общей площадью 3 515 317,6 кв. м. Весь процесс будет выполнен в два этапа.