Омск-Информ
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·Общество

От паразитов и грызунов обработают 115 зеленых зон.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило торги по выбору подрядчика, который обработает зеленые зоны от клещей и потравит грызунов. На это из бюджета выделено 2,2 млн рублей.

Согласно условиям, подрядчику нужно будет провести обработку 115 территорий, включая пешеходные зоны, бульвары, скверы и парки. Работы будут проводиться в два этапа: с 10 апреля по 25 мая и с 25 августа по 1 октября. Препараты, которыми будут обрабатывать территории от клещей, должны быть безопасны для людей и животных.

·Общество

От паразитов и грызунов обработают 115 зеленых зон.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило торги по выбору подрядчика, который обработает зеленые зоны от клещей и потравит грызунов. На это из бюджета выделено 2,2 млн рублей.

Согласно условиям, подрядчику нужно будет провести обработку 115 территорий, включая пешеходные зоны, бульвары, скверы и парки. Работы будут проводиться в два этапа: с 10 апреля по 25 мая и с 25 августа по 1 октября. Препараты, которыми будут обрабатывать территории от клещей, должны быть безопасны для людей и животных.