Омск-Информ
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·Общество

Сезон клещей на территории региона открыт.

С приходом теплых дней многие омичи отправились в путешествия, на прогулки или на дачные участки. Однако испортить удовольствие от отдыха могут клещи, которые встречаются не только на природе, но и в городских зонах. Пресс-служба Минздрава Омской области сообщила адреса больниц, в которую могут обратиться омичи при укусе клеща.

При присасывании клеща к ребенку необходимо обратиться в детский травматологический пункт города по месту жительства:
  •  Поликлиника № 1 ГДКБ № 3, тел. 67-03-16, ул. 20 Партсъезда, 24 (круглосуточно), обслуживаются дети Советского и Центрального административных округов. 
  •  Детская городская поликлиника № 8, тел. 56-77-92, ул. Куйбышева, 29, обслуживаются дети Октябрьского и Ленинского административных округов г. Омска (с 8:00 до 19:30 ежедневно, в ночное время направляются в ГДКБ № 3);
  •  ДГП № 2, тел. 73-32-01, ул. Путилова, 5, обслуживаются дети Кировского административного округа (с 8:00 до 20:00 ежедневно, в ночное время направляются в ГДКБ № 3).
Куда обратиться в случае присасывания клеща в Омске взрослым:
  • ГП № 1, тел. 27-51-83, ул. К. Либкнехта, 3 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Центрального административного округа .
  • БСМП № 2, тел. 32-23-35, ул. Л. Чайкиной, 7 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Октябрьского административного округа г. Омска.
  • Поликлиника № 1 ГБ № 3, тел. 67-35-62, ул. Энергетиков, 19 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Советского административного округа г. Омска.
  • Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова, поликлиника № 2, тел. 43-22-97, ул. Комарова, 20, обслуживаются взрослые Кировского административного округа г. Омска (ежедневно с 8:00 до 20:00), в ночное время направляются в поликлинику № 1 ГБ № 3.
  • Поликлиника № 2 МСЧ № 4, тел. 41-53-86, ул. А. Павлова, 29, обслуживаются взрослые Ленинского административного округа г. Омска (с 8:00 до 20:00), в ночное время направляются в БСМП № 2. 

Жителям районов области необходимо обратиться в центральную районную больницу.

Чтобы избежать укуса клеща при прогулках в лесах и парках, следует подобрать правильную одежду:
  • одежда должна быть светлая, однотонная;
  • голова и шея закрыты (головной убор, капюшон);
  • руки и ноги полностью закрыты (длинные рукава, брюки);
  • обувь с высоким голенищем;
  • важно заблаговременно обработать одежду и обувь акарицидным средством.
Опасные симптомы, на которые стоит обратить внимание после прогулки в потенциально опасном месте:
  • жар;
  • головная боль;
  • мышечные спазмы и боли;
  • тошнота.

Если вы нашли клеща на себе или своем ребенке, не затягивайте с визитом в травмпункт – незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что 27 марта в Омске зарегистрировали первые случаи укусов клещей. 

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·Общество

Сезон клещей на территории региона открыт.

С приходом теплых дней многие омичи отправились в путешествия, на прогулки или на дачные участки. Однако испортить удовольствие от отдыха могут клещи, которые встречаются не только на природе, но и в городских зонах. Пресс-служба Минздрава Омской области сообщила адреса больниц, в которую могут обратиться омичи при укусе клеща.

При присасывании клеща к ребенку необходимо обратиться в детский травматологический пункт города по месту жительства:
  •  Поликлиника № 1 ГДКБ № 3, тел. 67-03-16, ул. 20 Партсъезда, 24 (круглосуточно), обслуживаются дети Советского и Центрального административных округов. 
  •  Детская городская поликлиника № 8, тел. 56-77-92, ул. Куйбышева, 29, обслуживаются дети Октябрьского и Ленинского административных округов г. Омска (с 8:00 до 19:30 ежедневно, в ночное время направляются в ГДКБ № 3);
  •  ДГП № 2, тел. 73-32-01, ул. Путилова, 5, обслуживаются дети Кировского административного округа (с 8:00 до 20:00 ежедневно, в ночное время направляются в ГДКБ № 3).
Куда обратиться в случае присасывания клеща в Омске взрослым:
  • ГП № 1, тел. 27-51-83, ул. К. Либкнехта, 3 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Центрального административного округа .
  • БСМП № 2, тел. 32-23-35, ул. Л. Чайкиной, 7 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Октябрьского административного округа г. Омска.
  • Поликлиника № 1 ГБ № 3, тел. 67-35-62, ул. Энергетиков, 19 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Советского административного округа г. Омска.
  • Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова, поликлиника № 2, тел. 43-22-97, ул. Комарова, 20, обслуживаются взрослые Кировского административного округа г. Омска (ежедневно с 8:00 до 20:00), в ночное время направляются в поликлинику № 1 ГБ № 3.
  • Поликлиника № 2 МСЧ № 4, тел. 41-53-86, ул. А. Павлова, 29, обслуживаются взрослые Ленинского административного округа г. Омска (с 8:00 до 20:00), в ночное время направляются в БСМП № 2. 

Жителям районов области необходимо обратиться в центральную районную больницу.

Чтобы избежать укуса клеща при прогулках в лесах и парках, следует подобрать правильную одежду:
  • одежда должна быть светлая, однотонная;
  • голова и шея закрыты (головной убор, капюшон);
  • руки и ноги полностью закрыты (длинные рукава, брюки);
  • обувь с высоким голенищем;
  • важно заблаговременно обработать одежду и обувь акарицидным средством.
Опасные симптомы, на которые стоит обратить внимание после прогулки в потенциально опасном месте:
  • жар;
  • головная боль;
  • мышечные спазмы и боли;
  • тошнота.

Если вы нашли клеща на себе или своем ребенке, не затягивайте с визитом в травмпункт – незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что 27 марта в Омске зарегистрировали первые случаи укусов клещей. 

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