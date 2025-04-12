Сезон клещей на территории региона открыт.

С приходом теплых дней многие омичи отправились в путешествия, на прогулки или на дачные участки. Однако испортить удовольствие от отдыха могут клещи, которые встречаются не только на природе, но и в городских зонах. Пресс-служба Минздрава Омской области сообщила адреса больниц, в которую могут обратиться омичи при укусе клеща.

При присасывании клеща к ребенку необходимо обратиться в детский травматологический пункт города по месту жительства:

Поликлиника № 1 ГДКБ № 3, тел. 67-03-16 , ул. 20 Партсъезда, 24 (круглосуточно), обслуживаются дети Советского и Центрального административных округов.

, ул. 20 Партсъезда, 24 (круглосуточно), обслуживаются дети Советского и Центрального административных округов. Детская городская поликлиника № 8, тел. 56-77-92 , ул. Куйбышева, 29, обслуживаются дети Октябрьского и Ленинского административных округов г. Омска (с 8:00 до 19:30 ежедневно, в ночное время направляются в ГДКБ № 3);

, ул. Куйбышева, 29, обслуживаются дети Октябрьского и Ленинского административных округов г. Омска (с 8:00 до 19:30 ежедневно, в ночное время направляются в ГДКБ № 3); ДГП № 2, тел. 73-32-01, ул. Путилова, 5, обслуживаются дети Кировского административного округа (с 8:00 до 20:00 ежедневно, в ночное время направляются в ГДКБ № 3).

Куда обратиться в случае присасывания клеща в Омске взрослым:

ГП № 1, тел. 27-51-83 , ул. К. Либкнехта, 3 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Центрального административного округа .

, ул. К. Либкнехта, 3 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Центрального административного округа . БСМП № 2, тел. 32-23-35 , ул. Л. Чайкиной, 7 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Октябрьского административного округа г. Омска.

, ул. Л. Чайкиной, 7 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Октябрьского административного округа г. Омска. Поликлиника № 1 ГБ № 3, тел. 67-35-62 , ул. Энергетиков, 19 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Советского административного округа г. Омска.

, ул. Энергетиков, 19 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Советского административного округа г. Омска. Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова, поликлиника № 2, тел. 43-22-97 , ул. Комарова, 20, обслуживаются взрослые Кировского административного округа г. Омска (ежедневно с 8:00 до 20:00), в ночное время направляются в поликлинику № 1 ГБ № 3.

, ул. Комарова, 20, обслуживаются взрослые Кировского административного округа г. Омска (ежедневно с 8:00 до 20:00), в ночное время направляются в поликлинику № 1 ГБ № 3. Поликлиника № 2 МСЧ № 4, тел. 41-53-86, ул. А. Павлова, 29, обслуживаются взрослые Ленинского административного округа г. Омска (с 8:00 до 20:00), в ночное время направляются в БСМП № 2.

Жителям районов области необходимо обратиться в центральную районную больницу.

Чтобы избежать укуса клеща при прогулках в лесах и парках, следует подобрать правильную одежду:

одежда должна быть светлая, однотонная;

голова и шея закрыты (головной убор, капюшон);

руки и ноги полностью закрыты (длинные рукава, брюки);

обувь с высоким голенищем;

важно заблаговременно обработать одежду и обувь акарицидным средством.

Опасные симптомы, на которые стоит обратить внимание после прогулки в потенциально опасном месте:

жар;

головная боль;

мышечные спазмы и боли;

тошнота.

Если вы нашли клеща на себе или своем ребенке, не затягивайте с визитом в травмпункт – незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что 27 марта в Омске зарегистрировали первые случаи укусов клещей.