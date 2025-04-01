Омск-Информ
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·Общество

Роспотребнадзор назвал опасные районы и дал рекомендации по профилактике.

27 марта в Омске зарегистрировали первые случаи укусов клещей. Эти инциденты произошли в Кировском и Центральном округах города. Информацию предоставило Управление Роспотребнадзора по Омской области. 

– На 31.03.2025 г. в медицинские организации Омской области по поводу укуса клеща обратилось 10 человек, в том числе 6 детей до 17 лет. Присасывание клещей регистрировалось на придомовых территориях и на территории дач, – сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Представители ведомства напомнили, что риск заражения клещевыми инфекциями наиболее высок в городе Омске и в 15 районах области: Тюкалинском, Горьковском, Тевризском, Знаменском, Тарском, Большеуковском, Большереченском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Крутинском, Колосовском, Нижнеомском, Седельниковском, Саргатском и Омском районах.

Также в Роспотребнадзоре Омской области напомнили, что при присасывании насекомого лучше как можно оперативнее удалить его в ближайшем травматологическом отделении. Затем клеща отправляют на анализ, чтобы определить, является ли он носителем инфекций. Чтобы защититься от клещевого энцефалита, жителям Омска предлагают пройти вакцинацию.

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·Общество

Роспотребнадзор назвал опасные районы и дал рекомендации по профилактике.

27 марта в Омске зарегистрировали первые случаи укусов клещей. Эти инциденты произошли в Кировском и Центральном округах города. Информацию предоставило Управление Роспотребнадзора по Омской области. 

– На 31.03.2025 г. в медицинские организации Омской области по поводу укуса клеща обратилось 10 человек, в том числе 6 детей до 17 лет. Присасывание клещей регистрировалось на придомовых территориях и на территории дач, – сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Представители ведомства напомнили, что риск заражения клещевыми инфекциями наиболее высок в городе Омске и в 15 районах области: Тюкалинском, Горьковском, Тевризском, Знаменском, Тарском, Большеуковском, Большереченском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Крутинском, Колосовском, Нижнеомском, Седельниковском, Саргатском и Омском районах.

Также в Роспотребнадзоре Омской области напомнили, что при присасывании насекомого лучше как можно оперативнее удалить его в ближайшем травматологическом отделении. Затем клеща отправляют на анализ, чтобы определить, является ли он носителем инфекций. Чтобы защититься от клещевого энцефалита, жителям Омска предлагают пройти вакцинацию.

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