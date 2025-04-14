Омск-Информ
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·Общество

Ограничения продлятся три дня.

Сегодня, 14 апреля, мэрия Омска объявила, что в парке 300-летия Омска прошла процедура акарицидной обработки территории. 

– Обработка проводилась профессиональными службами с использованием сертифицированных средств, безопасных для людей и домашних животных при условии соблюдения рекомендаций после обработки, – доложили в мэрии.

Омичам порекомендовали воздержаться от посещений парка с 14 по 16 апреля включительно, поскольку этот период необходим для завершения процесса оседания средства и достижения максимального эффекта в борьбе с клещами.

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·Общество

Ограничения продлятся три дня.

Сегодня, 14 апреля, мэрия Омска объявила, что в парке 300-летия Омска прошла процедура акарицидной обработки территории. 

– Обработка проводилась профессиональными службами с использованием сертифицированных средств, безопасных для людей и домашних животных при условии соблюдения рекомендаций после обработки, – доложили в мэрии.

Омичам порекомендовали воздержаться от посещений парка с 14 по 16 апреля включительно, поскольку этот период необходим для завершения процесса оседания средства и достижения максимального эффекта в борьбе с клещами.

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