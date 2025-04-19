Покупателям предлагают приобрести 444 кв. м на пересечении улиц Яковлева и Тарской по привлекательной цене.

В Омске, в Центральном округе, на перекрестке улиц Яковлева и Тарской покупателям представлена новая коммерческая недвижимость. В здании номер 15, завершающем долгострой, представлено на продажу нежилое помещение свободной функциональности размером 444 квадратных метра. Цена объекта составляет 43,5 млн рублей, что эквивалентно стоимости 98 тыс. рублей за квадратный метр.

Помещение расположено на полуцокольном этаже новостройки, оборудовано отдельным и запасным входом с улицы. Высота потолков достигает трех метров, присутствует техническая возможность подключить коммуникации водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что ЖК «Золотые купола» начала возводить еще в 2004 году «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. Однако застройщик не завершил строительство, поэтому в прошлом году многоэтажку взялось достроить ООО «Строительные материалы Сибири» Александра Антропенко в 986 млн рублей. Завершить проект планируется ко 2 июня 2025 года.