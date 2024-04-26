Проблемный дом находится на пересечении улиц Яковлева и Тарская. Многоэтажку обещают построить к концу этого года.

Проблемный дом находится на пересечении улиц Яковлева и Тарская. Многоэтажку обещают построить к концу этого года.

В Омске нашли подрядчика, который займется возведением проблемного долгостроя в ЖК «Золотые купола» на пересечении улиц Яковлева и Тарская. За работы возьмется ООО «Строительные материалы Сибири». Об этом рассказал министр строительства Александр Рашко.

– С этим подрядчиком давно и плодотворно сотрудничаем, знаем потенциал и серьезные намерения, – отметил Рашко.

Дом должны ввести в эксплуатацию уже в конце этого года. 292 обманутых дольщика получат свои квартиры.

Напомним, проблемную многоэтажку начали строить еще в 2004 году. Позже подрядчика объявили банкротом. К зданию вернулись спустя 19 лет. В 2023 году работами должна была заняться компания «Евротехстрой». Но контракт с ней не подписали. Затем на новый аукцион заявились еще две организации.