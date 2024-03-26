Заявки на новые торги, которые проходят уже в четвертый раз, будут принимать до 15 апреля.

Заявки на новые торги, которые проходят уже в четвертый раз, будут принимать до 15 апреля.

В Омске вновь начали искать подрядчика, который займется завершением строительства дома в ЖК «Золотые купола». Долгострой располагается на пересечении улиц Яковлева и Тарская.

В конце 2023 года подрядчика нашли, им оказался «Евротехстрой». Но контракт с компанией так и не подписали. Затем на новый аукцион заявились «Арт Ремстрой» и питерский «Ленстройкомплект». Последняя организация была выбрана победителем, однако 19 марта заявки обеих компаний были признаны несоответствующими требованиям документации.

Заявки на новые торги, которые проходят уже в четвертый раз, будут принимать до 15 апреля. Стоимость работ оценивается в 986 млн рублей.

Дом в 2004 году начала строить Сибирская промышленно-энергетическая компания. Через 4 года она была признана банкротом, а ее директор Владимир Дрокин решил привлечь для достройки объекта деньги дольщиков в размере 600 млн рублей. Но он решил сбежать за границу вместе с деньгами. Бизнесмена поймали в 2020 году и приговорили к 2,5 года колонии. Летом 2022 года он вышел на свободу.