Подрядчик должен пересадить деревья к зданию ФОК имени Ларионова.

Сегодня, 20 августа, стали известны итоги аукциона, во время которого искали подрядчика для пересадки 222 деревьев с улицы Конева. Эта растительность помешала постройке фуджитал-центра.

Стоимость контракта составила чуть более 3,1 млн рублей. Победителем конкурса стало омское ООО «Дриада». Эта организация стала единственным участником торгов. Компания должна выполнить работы в течение 10 дней со дня подписания контракта.

Напомним, что от подрядчика потребовалось переместить 153 березы, 46 тополей и 23 ивы на три участка около ФОК имени Ларионова. Это здание располагается по адресу улица Конева, 85. Ранее стало известно, что около физкультурно-оздоровительного центра погибли молодые сосны.