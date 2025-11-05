В шлемах и со средствами противодействия беспилотникам: в Омске ищут охранников для мостов

За два месяца власти готовы заплатить 5,9 млн рублей.

t.me/shelest_sn

В минувшую субботу, 1 ноября, омские власти объявили аукцион на оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. В январе-феврале 2026 года власти готовы потратить более 5,9 млн рублей.

Под охрану возьмут 7 объектов: мосты имени 60-летия ВЛКСМ, Ленинградский и Фрунзенский, путепроводы на улицах 4-я Кировская, Торговая, Заозерная и путепровод через железнодорожные пути на пересечении 15-й Рабочей и Хабаровской.

По условиям контракта подрядчику предстоит круглосуточно патрулировать эти мосты на машинах. За Ленинградским мостом и путепроводом на Торговой дополнительно планируется видеонаблюдение. В состав дежурной смены должны входить не менее 7 работников в шлемах и жилетах, с рациями, дубинками, наручниками, электрошокерами, средствами противодействия беспилотникам и газоанализаторами паров взрывчатых веществ.

Заявки принимаются до 10 ноября. Выбрать подрядчика чиновники рассчитывают 12 ноября.

С 1 июня по 31 декабря 2025 года охраной мостов и путепроводов занимается ООО «Подразделение транспортной безопасности «Орион» из Кургана. На это выделили 15,3 млн рублей. В прошлом году компания заработала на охране 7,1 млн рублей.