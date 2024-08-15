Для берез, тополей и ив подобрали новое место.
Сегодня, 15 августа, «зеленая комиссия» в Омске разрешила дирекциии по управлению спортивными сооружениями пересадить 222 дерева, которые растут на Конева и мешают строительству фиджитал-центра. Как сообщает «Города55», 153 березы, 46 тополей и 23 ивы разместят на трех участках около ФОК имени Ларионова (Конева, 85).
– Мы консультировались со многими специалистами, агрономами, потенциальными подрядчиками. На самом деле подрядчик, который готов взяться за эту работу обладает техникой, когда без порчи корневой системы ком земли квадратом 1,5 на 1,5 метра и глубиной до 1,5 метра изымает и тут же пересаживает деревья. Для этого не будет использован ни один бюджетный рубль. Пересадка будет осуществлена только за счет коммерческой деятельности, осуществляемой предприятием, – заявил руководитель дирекции Игорь Слабунов.
Ранее сообщалось, что около физкультурно-оздоровительного центра погибли молодые сосны. Однако Слабунов пообещал, что на этот раз 100 % пересаженных деревьев приживутся.
Отметим, что искать подрядчика для пересадки начали еще раньше. На это выделили более 3 млн рублей.
* Фиджитал-спорт – вид, объединяющий в себе соревнования в двух форматах: цифровом и физическом.