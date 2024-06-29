Омск-Информ
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·Общество

Погибшие деревья заметили на Ленина и Конева.
Омичи снова сообщают в соцсетях о засыхающих деревьях. Погибли молодые сосны вдоль улицы Конева.
– Зимний период 2023–2024 годов был морозным и малоснежным для зеленых насаждений, что привело к глубокому промерзанию корнеобитаемого слоя, в результате чего пострадали зеленые насаждения, – отметили в мэрии.
Засохли и ели напротив здания № 2 по улице Ленина. В мэрии сообщили, что деревья, которые в прошлом году привезли из московского питомника, не смогли пережить суровую зиму.
– Этой осенью планируется замена деревьев на ели, выращенные в местных питомниках, они будут лучше адаптированы к нашим климатическим условиям, – сообщили в мэрии.
Ранее сообщалось, что несколько берез засохли около «G-Drive Арены».
·Общество

Погибшие деревья заметили на Ленина и Конева.
Омичи снова сообщают в соцсетях о засыхающих деревьях. Погибли молодые сосны вдоль улицы Конева.
– Зимний период 2023–2024 годов был морозным и малоснежным для зеленых насаждений, что привело к глубокому промерзанию корнеобитаемого слоя, в результате чего пострадали зеленые насаждения, – отметили в мэрии.
Засохли и ели напротив здания № 2 по улице Ленина. В мэрии сообщили, что деревья, которые в прошлом году привезли из московского питомника, не смогли пережить суровую зиму.
– Этой осенью планируется замена деревьев на ели, выращенные в местных питомниках, они будут лучше адаптированы к нашим климатическим условиям, – сообщили в мэрии.
Ранее сообщалось, что несколько берез засохли около «G-Drive Арены».