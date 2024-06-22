Омск-Информ
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·Общество

Некоторые зеленые насаждения сейчас восстанавливают.
В Омске погибают молодые березы около G-Drive Арены. Сейчас там можно заметить четыре дерева с сухой пожелтевшей листвой.
Отметим также, что на холмах облагороженной пару лет назад территории пожелтел и поредел газон. В нескольких местах его огородили лентой. Таблички на холмах сообщают, что идут восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что засыхают в Омске и березы на Аллее олимпийских чемпионов. Этой весной они, в отличие от яблонь, не покрылись новой листвой.
·Общество

Некоторые зеленые насаждения сейчас восстанавливают.
В Омске погибают молодые березы около G-Drive Арены. Сейчас там можно заметить четыре дерева с сухой пожелтевшей листвой.
Отметим также, что на холмах облагороженной пару лет назад территории пожелтел и поредел газон. В нескольких местах его огородили лентой. Таблички на холмах сообщают, что идут восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что засыхают в Омске и березы на Аллее олимпийских чемпионов. Этой весной они, в отличие от яблонь, не покрылись новой листвой.