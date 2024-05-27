Половина берез стоит с прошлогодними пожухлыми листьями или совсем без них.

Половина берез стоит с прошлогодними пожухлыми листьями или совсем без них.

Омичи снова обратили внимание на деревья, высаженные на Аллее олимпийских чемпионов на набережной Оми. Тогда как краснолистные яблони уже начали цвести, березы через одну стоят совсем голые или с пожухлыми прошлогодними листьями.

Деревья, что высадили прямо за бюстами, стоят совсем без листвы.

Напомним, в прошлом году 16 берез и 24 краснолистные яблони, а также 500 кустарников девичьего винограда высадили вместо высыхающих возрастных тополей и берез, которые вырубили. Также на аллее положили почти 2500 кв. м рулонного газона.