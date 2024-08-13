Подрядчик должен провести работы в десятидневный срок. Если деревья не приживутся, придется высадить новые за свой счет.

На омском Левобережье, рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом на улице Конева, пересадят свыше 220 деревьев. Место, где они произрастают, освобождают под строительство фиджитал-центра. Федеральная субсидия на эти цели выделена Дирекции по управлению спортивными сооружениями.

– Закупка потребовалась в связи с тем, что учреждению выделена федеральная субсидия на строительство фиджитал-центра. Как раз эти деревья находятся там, где у нас планируется расположить этот фиджитал-центр, – заявила в комментарии «СуперОмску» специалист по закупкам Дирекции по управлению спортивными сооружениями Наталья Шмакова. – Проектная документация на строительство прошла экспертизу, а деревья будем пересаживать.

Подрядчику, который будет выбран с помощью конкурса, предстоит за десять дней пересадить на новое место 153 березы, 46 пирамидальных тополей и 23 белые ивы. Деревья будут размещаться рядом с территорией ФОКа. По условиям конкурса, в случае гибели дерева в течение первого года подрядчик должен за свой счет высадить ему непосредственную замену. Максимальная цена контракта составит более 3 млн рублей.

Фиджитал-центр, ради строительства которого пересаживают деревья, включает в себя спортивные площадки со специальным покрытием и отдельную зону со спортивными тренажерами, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности, оснащенные современным оборудованием.

Все пространства фиджитал-центра соединены единой системой геймификации, посетители смогут отслеживать свой прогресс, получать задания, достижения, участвовать в турнирах и многое другое.