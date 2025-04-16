На учреждение собираются потратить 571 миллион рублей.

Определен подрядчик строительства нового детского сада на 310 мест неподалеку от дома № 9/22 на улице Завертяева. Электронный аукцион завершился победой ООО «Русстрой» из города Сунжа, Республика Ингушетия. Соглашение с компанией планируется подписать до конца апреля, стоимость контракта составит немногим более 571,6 млн рублей, об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Детсад спроектирован как двухэтажное здание с подвалом, внутри разместятся 18 групповых помещений, из которых четыре предназначены для малышей ясельного возраста, а также столовая, физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, офисы психолога и логопедического специалиста и др. Территория вокруг здания будет благоустроена, предусмотрены установка игровых комплексов и спортивное оборудование.

Работы на объекте должны завершиться в установленный срок – до конца июня 2027 года.

Компания ООО «Русстрой» не первый раз берется за омские образовательные учреждения. Она занимается строительством школы в Ясной Поляне, а также строит школу в микрорайоне Серебряный Берег.