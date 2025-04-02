Новый детский сад на 310 мест появится в центре Омска к 2027 году.

Возведение детского сада на улице Завертяева, что на окраине Амурского поселка в Омске, начнется во второй половине нынешнего года. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году. Новый детский сад рассчитан на 310 мест.

Изначально строительные работы должны были стартовать еще в 2023 году. Подрядчиком была выбрана компания СПК «Сибцентрострой». Однако процесс пришлось заморозить из-за уменьшения объема субсидирования из регионального бюджета.

В январе 2023 года подрядная организация успела подготовить площадку, выкопав котлован, но затем работа прекратилась.