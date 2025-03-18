Современное образовательное учреждение на 1100 учеников появится в микрорайоне Серебряный Берег.
Губернатор Виталий Хоценко назвал хорошими темпы строительства школы в микрорайоне Серебряный Берег в Омске. Глава региона лично контролирует возведение объекта социальной инфраструктуры.
– Продолжаем строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег. Темпы работ на площадке хорошие. Строителей достаточно. Держу эту стройку на личном контроле, – отметил глава региона.
Новая современная школа рассчитана на 1100 учащихся. Площадь четырехэтажного здания составит 26 тыс. кв. метров. Возведением объекта занимается компания «Русстрой». Подрядчик ведет строительство в соответствии с графиком производства работ.
Согласно планам, новое образовательное учреждение распахнет свои двери 1 сентября текущего года. Школе уже официально присвоили номер 155. В настоящее время идет комплектование педагогического состава, как только объект будет введен в эксплуатацию, начнется лицензирование учреждения.