Омск-Информ
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·Происшествия

Затопления не дают омичам покоя даже после смерти. 

В селе Морозовка в пригороде Омска топит Юго-Восточное кладбище. Видео с частичным затоплением погоста размещено в телеграм-канале «Омский новостной поезд». 

– Были сегодня на кладбище в Морозовке. Его очень сильно топит. Некоторые могилы по щиколотку в воде, – сообщает автор поста.

Это поселение топит уже не в первый раз и не первый год. Недавно местные жители били тревогу: вода размывала фундаменты их домов. Морозовка, Ульяновка и СНТ «Осташково» находятся близко к неправильно спроектированному золоотвалу ТЭЦ-5. Суд обязал компанию «ТГК-11», которой принадлежит станция, ликвидировать последствия подтопления и в течение года построить систему водоотведения.

1941
·Происшествия

Затопления не дают омичам покоя даже после смерти. 

В селе Морозовка в пригороде Омска топит Юго-Восточное кладбище. Видео с частичным затоплением погоста размещено в телеграм-канале «Омский новостной поезд». 

– Были сегодня на кладбище в Морозовке. Его очень сильно топит. Некоторые могилы по щиколотку в воде, – сообщает автор поста.

Это поселение топит уже не в первый раз и не первый год. Недавно местные жители били тревогу: вода размывала фундаменты их домов. Морозовка, Ульяновка и СНТ «Осташково» находятся близко к неправильно спроектированному золоотвалу ТЭЦ-5. Суд обязал компанию «ТГК-11», которой принадлежит станция, ликвидировать последствия подтопления и в течение года построить систему водоотведения.

1941