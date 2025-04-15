Омск-Информ
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·Спорт

Канадский нападающий «ястребов» должен был предстать перед судом 22 апреля.

Вчера, в телеграм-канале «Хоккейная правда» появилась информация, что канадский нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд сможет принять участие в сегодняшнем третьем матче серии против ярославского «Локомотива». Домашняя игра омичей пройдет на «G-Drive Арене».

Ранее сообщалось, что канадец должен был отправиться на родину для участия в судебном процессе, который должен был начаться 22 апреля в провинции Онтарио. Однако, по информации инсайдера, суд перенесли на четыре дня. 

Напомним, что в предыдущем матче, который состоялся 13 апреля, омичи уступили «Локомотиву» со счетом 4:1.

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·Спорт

Канадский нападающий «ястребов» должен был предстать перед судом 22 апреля.

Вчера, в телеграм-канале «Хоккейная правда» появилась информация, что канадский нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд сможет принять участие в сегодняшнем третьем матче серии против ярославского «Локомотива». Домашняя игра омичей пройдет на «G-Drive Арене».

Ранее сообщалось, что канадец должен был отправиться на родину для участия в судебном процессе, который должен был начаться 22 апреля в провинции Онтарио. Однако, по информации инсайдера, суд перенесли на четыре дня. 

Напомним, что в предыдущем матче, который состоялся 13 апреля, омичи уступили «Локомотиву» со счетом 4:1.

3567