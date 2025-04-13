Омский «Авангард» сыграл второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

Сегодня, 13 апреля, «Авангард» в Ярославле сыграл с «Локомотивом» второй матч ¼ финала Кубка имени Гагарина. Игра началась с активных атак «железнодорожников». Однако в первом отрезке эти усилия не увенчались успехом, 0:0.

Во втором периоде счет открыли хозяева льда. Отличились Максим Березкин и Максим Шалунов. «Авангард» пытался исправить ситуацию, шайбу забросил Владимир Ткачев, 1:2. Но ярославцы на этом не остановились, и третий гол оформил в ворота омичей Александр Радулов, 1:3.

В третьем периоде Георгий Иванов из «Локомотива» забросил четвертую шайбу. В итоге 1:4 в пользу «железнодорожников». По сути, команда из Ярославля отомстила омичам, отзеркалив счет предыдущего матча, первого в 1/4 финале плей-офф. В пятницу, 11 апреля, «Авангард» обыграл «Локомотив» со счетом 4:1.

Домашние матчи «Авангарда» намечены на 15 и 17 апреля на льду «G-Drive Арены». 15 апреля перед началом встречи выступит мастер спорта России, бронзовый призер финала Кубка России по фигурному катанию Матвей Ветлугин. Начало игр - 19:30.