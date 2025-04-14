Спортсмен показал выдающиеся результаты в силовых видах спорта на международном уровне.

Спортсмен из Омска Алексей Рябокляч дважды победил на Открытом чемпионате Европы по силовым видам спорта, проходившем 12 и 13 апреля в городе Долгопрудный (Московская область). Соревнования собрали свыше тысячи атлетов из восьми государств, среди которых Россия, Азербайджан, Белоруссия и Казахстан.

Рябокляч выиграл соревнование по максимальному подъему веса при подтягивании с показателем 80 килограммов, а также поставил мировой рекорд в дисциплине многократных подтягиваний с дополнительным грузом в 35 килограммов, выполнив впечатляющие 18 повторений. Данный результат признан абсолютным достижением для его весовой категории.

– В целом выступление оцениваю хорошо. Готовимся к следующим стартам. Дальше у нас будет Кубок России и международные соревнования, – прокомментировал свое выступление омский спортсмен.

Год назад Алексей привез целую россыпь медалей с чемпионата России по стритлифтингу.