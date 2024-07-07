Алексей Рябокляч привез целую россыпь медалей с чемпионата страны по стритлифтингу.

Алексей Рябокляч привез целую россыпь медалей с чемпионата страны по стритлифтингу.

В Нижнем Новгороде завершился чемпионат России по стритлифтингу. В подтягиваниях на перекладине не было равных спортсмену из Омска Алексею Рябоклячу. Он завоевал целую россыпь медалей.

Алексей взял первое место на максимальный вес, подтянувшись с утяжелением в 80 кг. В подтягиваниях с 24 кг омич сделал 21 повторение, с отягощением в 32 кг сделал 17 подтягиваний, а также победил в абсолютной категории на количество повторений (213 подтягиваний).

Рябокляч активно пропагандирует занятия на перекладине и другие силовые тренировки на уличных тренажерах. Кроме того, он известен как один из организаторов Корпоративной футбольной лиги.