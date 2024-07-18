Соглашение стало первым проектом новой управленческой команды клуба и в перспективе оно должно помочь «Иртышу» вырваться в Первую лигу.

Футбольный клуб «Иртыш» и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно условиям партнерства, рассчитанного на несколько сезонов, логотип банка будет размещен на форме игроков «Иртыша», участвующих в Первенстве России. Кроме этого, банк будет широко представлен на рекламных носителях во время выездных и домашних матчей, а также в социальной жизни клуба и болельщиков.

– Партнерство с одним из ведущих банков России – это серьезный шаг вперед в развитии футбольного клуба «Иртыш». Для нас это большая ответственность, но в то же время новые возможности решения спортивных и организационных задач. Расцениваю соглашение как начало большого пути, направленного на благо всего омского футбола, – прокомментировал подписание договора президент ФК «Иртыш» Дмитрий Сычёв.

Бывший нападающий сборной России Сычёв возглавил «Иртыш» в январе текущего года. Вскоре после своего назначения он заявил, что хочет вернуть омскую команду в Первую лигу. Однако ни для кого не секрет, что на протяжении нескольких последних лет клуб испытывал трудности с финансированием. Похоже, что новая управленческая команда клуба сосредоточилась в первую очередь на решении этой наболевшей проблемы.

– Хотелось доказать, что омский футбол может зарабатывать самостоятельно. Насколько это возможно, конечно, в нашем регионе и в рамках Второй лиги, – пояснил Дмитрий Сычёв.

В Альфа-Банке, в свою очередь, заявили, что верят в перспективы омских футболистов и организаторские способности Сычёва

– Сегодня Альфа-банк очень активно идет в проекты, связанные со спортом. Так мы активно поддерживаем региональные спартакиады «Королева спорта» и «Праздник Севера». После перехода в футбольный клуб «Иртыш» Дмитрия Сычёва у нас появилось убеждение, что клуб ждет большое будущее. У нас есть планы широкого сотрудничества не только с главной футбольной командой Омска, но и идеи по развитию регионального детского и юношеского футбола в целом, – сообщил региональный управляющий Омского филиала Альфа-Банка Павел Гимбатов.

Добавим, что ближайший матч, на который футболисты «Иртыша» выйдут в форме с логотипом Альфа-Банка, состоится уже 20 июля. В рамках первого этапа турнира Второй лиги России омская команда сыграет с командой «Муром». Матч пройдет на домашнем стадионе соперников омичей, которые по итогам прошлого сезона играли в группе «Золото», а теперь принимают участие в группе «Серебро». Омский клуб в прошлом сезоне мощно финишировал, команде не хватило для выхода в группу «Золото» одного очка.