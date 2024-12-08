Омск-Информ
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·Спорт

Заслуженный тренер отследит соревнования по танцам на льду.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова станет комментатором на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию. Об этом она рассказала в интервью «Матч ТВ». Тренер отследит танцы на льду.

Соревнования впервые пройдут в Омске на «G-Drive Арене» с 19 по 22 декабря. Лучших спортсменов определят в мужском и женском одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

·Спорт

Заслуженный тренер отследит соревнования по танцам на льду.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова станет комментатором на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию. Об этом она рассказала в интервью «Матч ТВ». Тренер отследит танцы на льду.

Соревнования впервые пройдут в Омске на «G-Drive Арене» с 19 по 22 декабря. Лучших спортсменов определят в мужском и женском одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.