Омичей каждый вечер будут развозить 20 шаттлов.

Сегодня в эфире программы «Хоценко о важном» губернатор Виталий Хоценко рассказал об организации движения на период чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Омске на «G Drive Арене» с 19 по 22 декабря. Ситуация осложняется перекрытием моста у Телецентра из-за ремонта. В часы пик эта территория стабильно тонет в пробках.

По словам главы региона, вместе с Госавтоинспекцией власти предпримут меры по организации дорожного движения. Предполагается продлить два автобусных маршрута до места проведения соревнований.

– Вблизи улицы Лукашевича ходят 16 автобусов. На период проведения соревнований планируется продлить два автобусных маршрута с проездом через улицы Шаронова, Перелета, Метромост в центр города, – сказал Хоценко.

Кроме того, каждый вечер после чемпионата омичей от «G Drive Арены» будут развозить 20 шаттлов по аналогии с домашними играми «Авангарда».