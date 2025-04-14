Положительное заключение экспертизы получено, далее – выбор оптимального материала и конструкционного решения моста.
Проект моста через реку Чебаклинку в Большереченском районе получил одобрение государственной экспертизы. Положительное заключение было вынесено областным учреждением «Государственная экспертиза Омской области» относительно проекта и инженерно-изыскательских исследований, выполненных АО «Омская проектная контора».
Контракт на подготовку проектной документации был подписан администрацией Чебаклинского сельского поселения летом 2024 года. Предприятие, созданное на базе бывшего государственного предприятия «Омская проектная контора», предложило наиболее выгодные условия и получило заказ за сумму значительно ниже первоначальной цены торгов – 4,4 млн рублей вместо заявленных первоначально 5,4 млн.
Согласно контракту, разработчик обязан был подготовить несколько вариантов конструктивных решений и выбрать материалы для самого моста и подъездных дорог. Окончательное решение о выборе конкретного варианта и поиске исполнителя строительных работ будет принято после утверждения проекта.