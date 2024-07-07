Инженерные изыскания и подготовка проектной документации обойдутся бюджету в 5,4 млн рублей. Сам мост построят в 2025-2026 годах.

Инженерные изыскания и подготовка проектной документации обойдутся бюджету в 5,4 млн рублей. Сам мост построят в 2025-2026 годах.

В Болешереченском районе на севере Омской области готовятся строить новый мост. Он появится в селе Чебаклы и соединит два берега протекающей здесь реки Чебаклинки. Построить мост намерены в створе улицы Набережной.

Непосредственно строительство объекта будет происходить в 2025-2026 годах. А пока администрация Чебаклинского сельского поселения ищет подрядчика, который за 5,4 млн рублей выполнит инженерные изыскания и работы по подготовке проектной документации. Это необходимо сделать до 15 декабря текущего года.

Подрядчик должен разработать не менее двух вариантов строительства моста с учетом заявленных требований: длина около 15 метров, ширина – две полосы движения по три метра каждая, обязательно наружное освещение. Итоги аукциона подведут 18 июля.