Власти приняли меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Управление Роспотребнадзора по Омской области отреагировало на сообщение о поставке недоброкачественной овощной продукции в детские сады региона. В марте в детские сады № 278 и 303 были поставлены картофель и свекла с повышенным содержанием нитратов.
Было принято решение направить официальные предупреждения (предостережения) в адрес поставщика продуктов питания и руководства дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, вся необходимая информация передана ведомствам и учреждениям, ответственным за контроль качества продовольствия и охрану здоровья населения.
– В рамках межведомственного взаимодействия информация направлена в Управление Россельхознадзора по Омской области, министерство здравоохранения Омской области, министерство образования Омской области, министерство спорта Омской области, министерство труда и социального развития Омской области, департамент образования администрации Омска, департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска, Главное управление контрактной системы Омской области, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули важность строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, обеспечивающих безопасность пищевых продуктов для детского питания.