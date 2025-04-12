Свекла и картофель от разных поставщиков не соответствовали требованиям безопасности.

В двух детских садах Омска найдены овощи с недопустимым уровнем нитратов, сообщает Главное управление контрактной системы Омской области со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Проблемные поставки осуществлялись в марте компанией ООО «Евро».

Анализ показал, что в свекле, предназначенной для детского сада № 303, концентрация нитратов составляла 4852 мг/кг, что в три раза превышает допустимую норму (1400 мг/кг). Свеклу произвело предприятие ООО «Солнечный остров К».

Нарушения также обнаружены в детском саду № 278, где в картофеле содержание нитратов составило 336 мг/кг при разрешенной норме 250 мг/кг. Поставщик картофеля – ООО «ТПК «Элита картофель».

По факту нарушений начата проверка. Данные о мерах воздействия на поставщиков отсутствуют.