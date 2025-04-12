Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Второй объект будет располагаться в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
В парке имени 30-летия ВЛКСМ появится второй в Омске парк с альпаками, сообщили в администрации учреждения. Для объекта уже готовят территорию, она огорожена сигнальными лентами.
– В районе круглого озера на Комсомольской аллее парка имени 30-летия ВЛКСМ в настоящее время ведется строительство объекта, представляющего собой парк альпак, в целях организации современного паркового пространства, развития индустрии отдыха и развлечений, создания условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей и гостей города Омска, – пояснили в администрации.
Ранее сообщалось, что в мае планируется открытие первого парка с альпаками на «Зеленом острове». Помимо экзотических для Омска животных, там будут обитать козы и кролики. Общая площадь нового парка составит 5 тыс. кв. м.
3228
·Общество

Второй объект будет располагаться в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
В парке имени 30-летия ВЛКСМ появится второй в Омске парк с альпаками, сообщили в администрации учреждения. Для объекта уже готовят территорию, она огорожена сигнальными лентами.
– В районе круглого озера на Комсомольской аллее парка имени 30-летия ВЛКСМ в настоящее время ведется строительство объекта, представляющего собой парк альпак, в целях организации современного паркового пространства, развития индустрии отдыха и развлечений, создания условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей и гостей города Омска, – пояснили в администрации.
Ранее сообщалось, что в мае планируется открытие первого парка с альпаками на «Зеленом острове». Помимо экзотических для Омска животных, там будут обитать козы и кролики. Общая площадь нового парка составит 5 тыс. кв. м.
3228