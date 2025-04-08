Альпака-парк откроет свои двери в первой половине мая.

На территории парка «Зеленый остров» ведется активное строительство четветого в России парка альпак под названием «Пача Мама». По информации телеграм-канала «Омск_путеводитель», ожидается, что объект откроют для посещения в первой половине мая.

На участке площадью 5000 кв. м обустроят шесть удобных вольеров для животных, а также создадут зоны для фото и визит-центр с ассортиментом сувениров. Помимо альпак, в парке будут обитать козы и кролики.

Посещение будет проходить в виде экскурсий для малых групп. Экскурсовод поделится информацией о повадках, характере и происхождении животных, а посетители получат возможность угостить питомцев морковью и даже испытать на себе знаменитый «поцелуй» альпак.

«Пача Мама» – популярная сеть парков, филиалы которых уже работают в Сочи, Казани и Ростове-на-Дону.