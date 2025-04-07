Приезжих направляют отдавать долг новой родине.

После начала весеннего призыва в армию военный следственный отдел областного СУ СКР возобновил проверки иностранных граждан и мигрантов. Сотрудниками ведомства в ходе последнего рейда были проверены 40 человек.

Среди них были как иностранцы, так недавно ставшие гражданами России. Проверка выявила ряд нарушений, в результате чего некоторые из иностранных граждан были привлечены к административной ответственности.

Также проводятся специальные мероприятия в отношении тех, кто уклоняется от постановки на воинский учет после получения паспорта. За прошедшую неделю проверено свыше 30 адресов регистрации мигрантов.

По данным представителей военного следственного отдела, в марте усилиями ведомств на воинский учет было поставлено 70 новых граждан России, из которых 17 подлежат призыву на военную службу. Кроме того, с начала года еще 25 человек заключили контракт с Минобороны и отправились в зону проведения специальной военной операции.

Как сообщалось ранее, для детей мигрантов вводятся новые правила. Теперь они должны пройти тест на знание русского языка. Заниматься тестированием новых граждан в Омске будет одна школа.