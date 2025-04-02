Теперь для детей мигрантов, желающих поступить в школы России, необходимо пройти тестирование на знание русского языка.

Вячеслав Володин, этот закон – один из 14, принятых в прошлом году для улучшения миграционной политики. В России вступил в силу закон, обязывающий детей мигрантов проходить тестирование на знание русского языка для зачисления в школу, сообщает ТАСС . Как сообщил председатель Госдумы, этот закон – один из 14, принятых в прошлом году для улучшения миграционной политики.

Для успешного прохождения тестирования дети мигрантов должны правильно ответить не менее чем на 90 % вопросов. Требования к количеству правильных ответов зависят от класса:

1 класс: 9 из 10.

2–5 классы: 18 из 20.

6–9 классы: 20 из 22.

10–11 классы: 22 из 24.

Тестовые материалы, включающие устную часть, разработаны отдельно для каждой возрастной группы. Помимо проверки знаний русского языка, будет также проверяться законность нахождения ребенка на территории Российской Федерации. В случае неудачи ребенок может пройти дополнительное обучение русскому языку и повторно сдать тест не ранее чем через три месяца. Вся процедура тестирования, которая будет проводиться в общеобразовательных организациях, должна быть зафиксирована на видео, а устные ответы – на аудио.

Тестирование будет проводиться в 3174 школах в 86 субъектах РФ, включая новые регионы: Донбасс и Новороссию. В Москве определено 6 площадок для тестирования, в Московской области – 18, в Санкт-Петербурге – 18, а в Ленинградской области – 28.

Вячеслав Володин подчеркнул, что вопрос останется на контроле Госдумы. Будет проведен анализ правоприменения новых норм, собраны отзывы регионов и педагогического сообщества о качестве и эффективности тестовых заданий.