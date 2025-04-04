С 1 апреля введены новые правила для тех, у кого русский язык не родной.

Гимназия № 140, расположенная на улице Дмитриева в Кировском округе Омска, станет центром тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Ранее сообщалось, что с 1 апреля вступил в силу закон, согласно которому для приема в школу детям мигрантов теперь необходимо сдавать тест на знание русского языка.

Он будет состоять из устной и письменной части, задания будут отличаться в зависимости от возраста ребенка. Например, для зачисления в первый класс ребенку нужно иметь базовые представления о языке: называть предметы с опорой на рисунки и фотографии и перечислять признаки предмета, используя существительные и прилагательные. При приеме во второй класс дети должны уметь читать и правильно писать слова.

В случае если ребенок не прошел тест, ему предложат пройти обучение русскому языку. Повторно сдать тест можно будет только через 3 месяца.