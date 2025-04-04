Долгое время общежитие стояло, огороженное забором.

В Омске наконец-то разобрали аварийный дом № 53 на улице 20-го Партсъезда, что в Нефтяниках. Это общежитие печально известно тем, что 12 августа 2022 года там обрушилась стена. Благо никто не пострадал. После инцидента дом признали аварийным и подлежащим сносу, а жильцов расселили.

В ноябре 2022 года департамент жилищной политики сообщил, что было заключено 113 соглашений на предоставление выплаты для приобретения жилья. Предоставлено 46 договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных с использованием данной выплаты. Тогда собственникам перечислили больше 140 млн рублей.

Дом огородили забором, при этом пластиковые окна и остатки вещей прежних жильцов растащили мародеры. Общежитие начали сносить в октябре прошлого года, после завершения всех судебных споров.

По данным «Омск-информа», сейчас пятиэтажку разобрали окончательно. На площадке еще работает техника, но уже сейчас от постройки осталась лишь тщательно убранная гора строительного мусора.