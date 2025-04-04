Автобусы будут продолжать курсировать до конца мая.

Сегодня, 5 апреля, министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области подготовило распоряжение о прекращении действия свидетельств на осуществление перевозок по 4 межмуниципальным маршрутам. По трем из них раньше ездили автобусы «Омскоблавтотранса».

Нового перевозчика предстоит найти по маршрутам:

№ 1079 Омск – Исаковка (обслуживался по свидетельству от 23 сентября 2024 года);

№ 347 Омск – Харино (обслуживался по свидетельству от декабря 2023 года);

№ 1039 Омск – Добрянка (обслуживался по свидетельству от ноября 2020 года).

Автобусы по этим маршрутам будут ходить до 26, 30 мая и 30 июня соответственно.

Четвертым отмененным маршрутом стал № 1084 Омск – Саратово. С ноября 2020 года он обслуживался ИП Макаренко В. О. Причины расторжения контрактов не называются.

Ранее сообщалось об отмене маршрута № 1303 Исилькуль – Полтавка. Маршрут не отменяли, З1 марта закончился срок действия контракта на его обслуживание.