Омск-Информ
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·Общество

Закончился договор с перевозчиком, а нового чиновники пока не нашли.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области рассказали, почему прекратились перевозки пассажиров по маршруту № 1303 «Исилькуль – Полтавка». Маршрут не отменяли, З1 марта закончился срок действия контракта на его обслуживание.
– Министерством организовано проведение новой закупки услуги на выполнение данных работ. В рамках проведенного аукциона не подано ни одной заявки на участие, закупка признана несостоявшейся, – сообщили в ведомстве.
Чиновники заняты изменением параметров маршрута, чтобы провести повторный аукцион и найти нового перевозчика.
Также в этом году планируется ямочный ремонт на дороге Исилькуль – Полтавка.
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·Общество

Закончился договор с перевозчиком, а нового чиновники пока не нашли.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области рассказали, почему прекратились перевозки пассажиров по маршруту № 1303 «Исилькуль – Полтавка». Маршрут не отменяли, З1 марта закончился срок действия контракта на его обслуживание.
– Министерством организовано проведение новой закупки услуги на выполнение данных работ. В рамках проведенного аукциона не подано ни одной заявки на участие, закупка признана несостоявшейся, – сообщили в ведомстве.
Чиновники заняты изменением параметров маршрута, чтобы провести повторный аукцион и найти нового перевозчика.
Также в этом году планируется ямочный ремонт на дороге Исилькуль – Полтавка.
2739